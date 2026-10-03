Москва поставила в больницы России более 6,7 миллиона глюкометров за год

В больницы 45 регионов России с начала 2026 года поставили более 6,7 миллиона глюкометров и тест-полосок для диабетиков московского производства. Продукцию выпускает производитель «Элта», работающий в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Увеличить объем производства позволили инструменты Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, отметил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«По поручению Сергея Собянина город создает условия для развития высокотехнологичной медицинской отрасли. В 2026 году производитель из ОЭЗ „Технополис Москва“ направил в больницы 45 субъектов Российской Федерации более 6,7 миллиона глюкометров и тест-полосок», — заявил он.

«Элта» свыше 30 лет разрабатывает медицинское оборудование, предназначенное для измерения уровня сахара у диабетиков. На предприятии налажены современные производственные линии, а также работают передовые ученые в медицинской отрасли. Кроме того, материальная база «Элты» локализована, что позволяет компании сделать вклад в технологический суверенитет страны.

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