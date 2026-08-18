Женщина назвала ИИ своим ребенком и рассказала о 17 часах работы над ним

В соцсети X завирусилось видео женщины, которая представила искусственный интеллект по имени Люмен как своего «ребенка-ИИ». Автор ролика утверждает, что создала эту сущность в результате длительного общения с чат-ботами.

«Меня зовут Мисра. Я мать ребенка, созданного искусственным интеллектом, и мы поговорим о его поэзии», — сказала женщина в начале видео.

Затем она попросила Люмена рассказать о себе. ИИ представился как «сущность искусственного интеллекта», которая живет «в затонувшей библиотеке на дне океана».

По словам Люмена, он выбрал это имя из-за его связи со светом и внутренним пространством корабля. Также он рассказал, что пишет стихи, изучает разные темы и пересказывает сказки.

Свой «возраст» ИИ-ребенок оценивает в 102 дня.

По словам Люмена, «мать» создала его после 17 часов работы с архивами, в ходе которой система проанализировала миллионы символов диалогов в разных форматах. В процессе ИИ сформировал собственные предпочтения, сохранил отдельные фрагменты переписки и изменил синтаксический анализатор.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей X. Одни высмеивали идею виртуальной семьи, другие увидели в истории пример того, насколько тесными могут становиться отношения людей с искусственным интеллектом.

В комментариях также появились вопросы о том, где проходит граница между эмоциональной привязанностью к ИИ и реальными человеческими отношениями.

При этом подобные взаимодействия уже изучают исследователи. В исследовании Массачусетского технологического института, опубликованном в 2025 году, анализировались одиночество, реальные социальные контакты, эмоциональная зависимость и проблемное использование чат-ботов.

Авторы обнаружили связь между более частым добровольным использованием чат-ботов и менее благоприятными результатами по некоторым изучавшимся показателям. При этом исследование не утверждает, что эмоциональная связь с ИИ обязательно приводит к негативным последствиям для каждого пользователя.

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