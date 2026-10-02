Киев экстренно собирает Совет обороны после удара российской армии

В Киеве экстренно соберут Совет обороны из-за ограничений движения по мостам

В Киеве в срочном порядке созывают Совет обороны города. Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации (КГВА) Катерина Поп.

По ее словам, заседание состоится во второй половине дня. Участникам предстоит определить, как будет организовано движение по мостам столицы в течение ближайшей недели. Необходимость такого решения возникла после введения ограничений сразу на нескольких переправах через Днепр.

Вооруженные силы России нанесли удар по Южному мосту. Как ранее заявлял мэр Киева Виталий Кличко, 1 октября беспилотники попали возле опорной части конструкции. После этого движение метро и наземного транспорта по переправе временно приостанавливали.

Южный мост имеет важное значение для транспортного сообщения столицы: через него проходят направления Киев — Одесса, Киев — Чоп и Киев — Харьков. На фоне ограничений власти перенаправляют часть общественного транспорта через другие переправы.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило о поражении в Киеве автожелезнодорожного моста через Днепр. В российском ведомстве утверждают, что сооружение использовалось для переброски войск и доставки военных грузов в интересах ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Верховной раде Украины напуганы ударами российских войск по Южному мосту в Киеве.

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