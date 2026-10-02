Киев экстренно собирает Совет обороны после удара российской армии

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 26 0

Заседание должно пройти во второй половине дня.

В Киеве экстренно соберут Совет обороны из-за ситуации с мос

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Киеве экстренно соберут Совет обороны из-за ограничений движения по мостам

В Киеве в срочном порядке созывают Совет обороны города. Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации (КГВА) Катерина Поп.

По ее словам, заседание состоится во второй половине дня. Участникам предстоит определить, как будет организовано движение по мостам столицы в течение ближайшей недели. Необходимость такого решения возникла после введения ограничений сразу на нескольких переправах через Днепр.

Вооруженные силы России нанесли удар по Южному мосту. Как ранее заявлял мэр Киева Виталий Кличко, 1 октября беспилотники попали возле опорной части конструкции. После этого движение метро и наземного транспорта по переправе временно приостанавливали.

Южный мост имеет важное значение для транспортного сообщения столицы: через него проходят направления Киев — Одесса, Киев — Чоп и Киев — Харьков. На фоне ограничений власти перенаправляют часть общественного транспорта через другие переправы.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило о поражении в Киеве автожелезнодорожного моста через Днепр. В российском ведомстве утверждают, что сооружение использовалось для переброски войск и доставки военных грузов в интересах ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Верховной раде Украины напуганы ударами российских войск по Южному мосту в Киеве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

16:08
Умер известный театральный режиссер Николай Хомяков
15:51
Поздно ложиться — себе дороже: «совы» чаще теряют трудоспособность до пенсии
15:42
«Алло, военкомат!» — мошенники придумали новую схему обмана
15:39
«Были и скандалы»: Дворцов раскрыл тайну отношений SHAMAN и Мизулиной
15:30
Собянин: почти 1,7 тысячи лабораторий и мастерских обновили в колледжах Москвы
15:26
Киев экстренно собирает Совет обороны после удара российской армии

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Седокова заинтриговала фанатов жаркими кадрами с полуголым мужчиной
Никто не мог разгадать: ИИ взломал шифр 100-летней давности
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня