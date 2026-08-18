В России увеличится лимит часов сверхурочной работы: что это значит

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 55 0

Нововведения коснутся не всех трудоспособных граждан.

Новые нормы сверхурочной работы в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Нормы сверхурочной работы в РФ для некоторых сотрудников увеличатся до 240 часов

С 1 сентября в России увеличится лимит часов сверхурочной работы. Соответствующий закон Трудового кодекса РФ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

По нему продолжительность дополнительной работы не должна превышать четырех часов в день и 120 часов в год. Однако теперь последняя цифра может вырасти в два раза.

«Продолжительность сверхурочной работы для каждого работника может быть увеличена до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением, распространяющимся на данного работодателя», — говорится в документе.

Там также уточняется, что нововведение может распространяться не на все категории работников. Некоторых из них к увеличенным сверхурочным часам можно привлекать только с письменного согласия и если у них нет противопоказаний по состоянию здоровья. Для подтверждения этого необходимо предоставить соответствующее медицинское заключение.

Кроме того, для работников, трудящихся во вредных условиях уровень допустимых переработок остается на прежнем уровне в 120 часов в год. То же самое касается и сотрудников государственных и муниципальных учреждений, если их часы работы по внутреннему совместительству превышают одну четвертую месячной нормы. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что работодатель имеет полное право не отпускать сотрудника на школьную линейку к ребенку 1 сентября. В этом году День знаний выпадает на вторник — рабочий день недели. Легально не выйти на работу в первый день осени можно лишь в двух случаях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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