В России с сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми

В РФ матерям с детьми до трех лет отменят испытательный срок на работе

В сентябре в России вступит в силу запрет на испытательный срок для матерей с детьми до трех лет при трудоустройстве. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

«Федеральный закон от 09.04.2026 № 91-ФЗ „О внесении изменений в статью 70 Трудового кодекса Российской Федерации“ предусматривает, что с 1 сентября 2026 года нельзя устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщине, воспитывающей ребенка до трех лет», — заявил он.

Специалист отметил, что под эту категорию подпадают одинокие папы и другие представители, которые осуществляют уход за ребенком этого возраста в отсутствие матери.

Представитель ОП подчеркнул, что прежняя норма, по которой испытание запрещено только для мам с детьми до полутора лет, действует до 31 августа этого года.

Машаров призвал работодателей подготовиться к изменениям заранее. Он рекомендовал проверить типовые трудовые договоры и акты с содержанием об испытательном сроке и запрашивать у соискателей информацию о детях.

Эксперт предупредил, что за нарушение запрета условие об испытательном сроке признается недействительным, а увольнение по этой причине незаконным.

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