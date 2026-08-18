Крупный российский город оказался под угрозой затопления

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Местные жители соорудили веревочный трос, по которому передают друг другу продукты.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Комсомольск-на Амуре оказался под угрозой затопления

На реке Амур сложилась ситуация, которая угрожает одному из крупнейших городов Хабаровского края — Комсомольску-на-Амуре.
За последние сутки уровень воды там поднялся почти на десять сантиметров и достиг опасной отметки.

Первыми под ударом стихии могут оказаться дачные поселки. А вот в столице региона река в последние часы немного отступила. В Приморье пришедший в минувшие выходные циклон до сих пор не растерял силу. Несколько населенных пунктов отрезаны — там разливаются реки. Жителям одного из них приходится добывать себе провизию. Местные смастерили веревочную трассу, по которой передают пакеты с продуктами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в связи с паводком на реке Амур в Хабаровске ввели режим ЧС. Уровень воды на прошлой неделе достиг отметки 475 сантиметров. Известно, что частично были подтоплены дачные участки на левом берегу. Информации о том, что вода достигла домовладений, не поступала.

По уточнению пресс-службы, режим ЧС позволит быстрее реагировать на изменения ситуации, оперативно задействовать необходимые силы и средства для ликвидации последствий. Также в документе был закреплен комплекс мер по защите населения и территории. Среди них — контроль за состоянием реки, оценка возможных последствий, взаимодействие с федеральными и краевыми органами власти и организациями, а также информирование граждан об обстановке и правилах поведения в зоне паводка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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