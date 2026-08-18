В Нижний Новгород ворвался смерч: город затопило, десятки машин заглохли
Порывы ветра срывали с домов фасады и кровлю, поднимали в воздух куски металла и мусор.
Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Нижний Новгород ворвался смерч
Удар стихии и серьезные разрушения - в столице Нижегородской области. По городу-миллионнику пронесся смерч. Порывы ветра ломали деревья, срывали с домов фасады и кровлю, поднимали в воздух куски металла и мусор.
Кроме ураганного ветра, в городе прошел мощный ливень, улицы города быстро затопило. В гигантских лужах заглохли десятки машин. Сейчас коммунальщики устраняют последствия непогоды, убирают поваленные деревья и откачивают воду.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде, где туристы на несколько часов буквально зависли между небом и землей, развернули необычную спасательную операцию. Из-за сильнейшего ветра ветра кабинки с людьми раскачивались в воздухе, сталкивались между собой и едва не улетели вниз.
Спускать людей с небес на землю пришлось с помощью специальных тросов. Две кабинки встали на полпути между Нижним Новгородом и Бором. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 16 человек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 17 авг
- Готовит много сюрпризов? Какой будет предстоящая зима в России
- 16 авг
- Метеоролог рассказал, где в России в сентябре выпадет снег
- 14 авг
- «Мало не покажется»: какой будет предстоящая зима
- 14 авг
- Синоптик рассказала, какая погода будет в Москве в пятницу
- 14 авг
- Британии грозит продовольственный кризис из-за засухи и аномальной жары
- 13 авг
- В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра
- 13 авг
- Регулярное чудо: россияне собрались в Крыму, чтобы увидеть звездопад Персеиды
- 12 авг
- В Чите объявили режим ЧС из-за подтоплений после дождей
- 11 авг
- Достаем теплые вещи: волна холода накроет Москву
- 10 авг
- Метеоролог рассказал, будет ли в Москве и Петербурге бабье лето
Читайте также
65%
Нашли ошибку?