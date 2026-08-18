В Нижний Новгород ворвался смерч: город затопило, десятки машин заглохли

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Порывы ветра срывали с домов фасады и кровлю, поднимали в воздух куски металла и мусор.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В Нижний Новгород ворвался смерч

Удар стихии и серьезные разрушения - в столице Нижегородской области. По городу-миллионнику пронесся смерч.  Порывы ветра ломали деревья, срывали с домов фасады и кровлю, поднимали в воздух куски металла и мусор.

Кроме ураганного ветра, в городе прошел мощный ливень, улицы города быстро затопило. В гигантских лужах заглохли десятки машин. Сейчас коммунальщики устраняют последствия непогоды, убирают поваленные деревья и откачивают воду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде, где туристы на несколько часов буквально зависли между небом и землей, развернули необычную спасательную операцию. Из-за сильнейшего ветра ветра кабинки с людьми раскачивались в воздухе, сталкивались между собой и едва не улетели вниз.

Спускать людей с небес на землю пришлось с помощью специальных тросов. Две кабинки встали на полпути между Нижним Новгородом и Бором. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 16 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

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