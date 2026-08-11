В Хабаровске ввели режим ЧС из-за паводка на реке Амур
Уровень воды, будет подниматься до конца августа.
Фото: MAX/МЧС Хабаровского края
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В связи с паводком на реке Амур в Хабаровске ввели режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба администрации города на официальном сайте.
«Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал постановление о введении режима ЧС в связи с паводком на Амуре. Это связано с неблагоприятным прогнозом гидрологов: уровень воды в реке может подняться к концу августа до шести метров», — уточнили на портале.
Уровень воды уже достиг отметки 475 сантиметров. Известно, что частично были подтоплены дачные участки на левом берегу. Информации о том, что вода достигла домовладений, не поступала.
По уточнению пресс-службы, режим ЧС позволит быстрее реагировать на изменения ситуации, оперативно задействовать необходимые силы и средства для ликвидации последствий. Также в документе был закреплен комплекс мер по защите населения и территории. Среди них — контроль за состоянием реки, оценка возможных последствий, взаимодействие с федеральными и краевыми органами власти и организациями, а также информирование граждан об обстановке и правилах поведения в зоне паводка.
Городские средства находятся в состоянии готовности. На прибрежных улицах города уже приняты меры для ликвидации возможного затопления.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что режим ЧС регионального уровня ввели в Тюменском округе из-за паводков. По последним данным, он составил 877 сантиметров.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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