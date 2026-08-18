Врач объяснил, кому из школьников подойдет вторая смена

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Поздние подъемы могут быть полезнее ранних?

Что лучше для школьника — первая или вторая смена

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Терапевт Тимаков: школьник должен ложиться спать не позже десяти вечера

Выбор между первой и второй сменой в школе зависит от индивидуальных особенностей ребенка, однако есть важные физиологические нюансы. Об этом в беседе с Life.ru заявил врач-терапевт Евгений Тимаков, комментируя рекомендации Минпросвещения о режиме занятий.

По словам медика, мнение о том, что подросткам легче учиться во вторую смену, чем вставать в шесть-семь утра, не совсем верное — все люди разные. Кому-то удобнее рано вставать и заканчивать дела, а кому-то нужно спать до девяти-десяти утра и позже ложиться.

«Несколько лет второй смены или же ранние подъемы могут одинаково плохо влиять на здоровье, если мы говорим об индивидуальных особенностях ребенка», — пояснил Тимаков.

Однако врач предупредил о ключевом ограничении: нарушение гормонального цикла выработки мелатонина недопустимо. Школьник должен ложиться спать не позже десяти вечера, иначе сбивается цикл развития мелатонина, кортизола и серотонина — гормонов, которые поддерживают эндокринную систему, иммунитет, настроение и умственные способности

Тимаков также обратил внимание на проблему домашних заданий — если уроки заканчиваются в 19:00, а домашка остается, нервная система школьника может просто не успеть затормозиться перед сном. Внутренние часы ребенка сильнее всего конфликтуют с ранним началом занятий в период с четвертого по одиннадцатый класс, когда он включается в более активную жизнь, резюмировал медик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наличие ноутбука у современного школьника уже не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее. С помощью такого гаджета дети готовят презентационные материалы, находят сведения в интернете, участвуют в дистанционных уроках и справляются с разнообразными учебными задачами. Тем не менее эксперты предостерегают от поспешной покупки портативного компьютера только по той причине, что ребенок переступил порог школы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Врач объяснил, кому из школьников подойдет вторая смена

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