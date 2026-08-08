Роскачество раскрыло секрет похудения без вреда для мышц

Роскачество: при похудении важно потреблять белок, чтобы не навредить мышцам

Достаточное потребление белка помогает сохранять мышечную массу во время похудения и поддерживать здоровый вес. Об этом Life.ru рассказали эксперты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества.

Специалисты отметили, что при уменьшении калорийности питания организм может расходовать не только жировые запасы, но и мышцы. При этом достаточное количество белка в рационе помогает снизить риск потери мышечной ткани, дольше сохраняет чувство сытости и уменьшает желание перекусывать. При его недостатке, напротив, обмен веществ может замедляться, а восстановление утраченных мышц становится более сложным.

«Рекомендуемая суточная норма белка для взрослого человека составляет 1,1–1,2 грамма на килограмм массы тела. При этом потребность может меняться в зависимости от возраста, уровня физической активности и состояния здоровья», — заявили в организации.

В Роскачестве уточнили, что к источникам животного белка относятся мясо, рыба, яйца, творог и сыры, а получить растительный белок можно из бобовых, сои, гречки и орехов. Специалисты рекомендуют распределять белковые продукты равномерно в течение дня и добавлять их в основные приемы пищи.

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