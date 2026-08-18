МИД РФ выразил решительный протест послу Японии из-за антироссийских высказываний

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 44 0

Сергей Лавров заявил, что Токио «перешел черту приличий».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Японии в связи с неприемлемыми высказываниями руководства страны после посещения президентом РФ Владимиром Путиным острова Итуруп. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Российская сторона вызвала японского посла Акиру Муто в МИД для разъяснительной беседы. При этом дипломат не явился в ведомство ни 14, ни 17 августа, не предоставив внятного объяснения. Лавров отметил, что послу намерены напомнить о необходимости уважать законы страны пребывания и соблюдать дипломатические процедуры.

Владимир Путин посетил Итуруп 13 августа, где осмотрел ряд социальных объектов. В ответ на это МИД Японии вызвал российского посла Николая Ноздрева и выразил протест. Премьер-министр Санаэ Такаити назвала поездку неприемлемой и заявила, что остров якобы является «исконно японской территорией».

Москва неоднократно подчеркивала, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити не имеет морального права выражать недовольство в связи с поездкой президента России Владимира Путина на Курильские острова. Японский лидер, по сути, пытается читать нотации Москве, хотя Токио, поддерживая киевский режим, несет ответственность за гибель российских мирных граждан.

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