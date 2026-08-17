«Истерическая амнезия»: Япония получила жесткий ответ на претензии из‑за визита Путина на Курилы

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 38 0

Реакция Токио названа лицемерием.

Реакция международных СМИ на визит Путина на Курилы

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Strategic Culture: у Токио нет прав отчитывать Путина за визит на Курилы

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити не вправе высказывать недовольство из-за поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова. Об этом сообщил портал Strategic Culture.

«У премьер-министра Японии Санаэ Такаити хватает наглости читать России лекции о „задевании японских чувств“. В то время как Токио несет ответственность за кровь российских мирных жителей, поддерживая киевский режим», — указано в материале.

Авторы публикации подчеркивают, что японская сторона при поддержке Запада сознательно искажает исторические и географические факты о принадлежности Курильских островов. Реакцию Токио на приезд российского лидера портал называет не иначе как «лицемерием» и «истерической амнезией».

Ранее президент РФ впервые лично посетил Курилы. После этого японский МИД вызвал российского посла, а Такаити заявила протест. В ответ посол РФ Николай Ноздрев разъяснил главе японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги, что южные Курилы — неотъемлемая часть России.

Посол США в Японии Джордж Гласс заявил, что Вашингтон подтвердил поддержку Токио в курильском вопросе и выступил против любых действий, которые, по его мнению, подрывают мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посол России разъяснил МИД Японии позицию по Курильским островам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.54
0.73 97.51
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:06
Четыре страны введут ограничения для российских загранпаспортов
12:00
«Эпатаж — слабость режиссера»: Марк Розовский о молодых актерах, будущем театра и ИИ
12:00
Удобство на весь день: как выбрать брюки для школы
12:00
Танковая «огненная карусель» и дроны: как армия России продвигается на двух направлениях СВО
11:56
Кровь застыла в жилах: незнакомец оставил девушке пугающую записку на машине
11:42
Резкая смена графика? Какая привычка может помочь при бессоннице

Сейчас читают

Политический сентябрь в США: запасайтесь попкорном
ЖКУ уходят в онлайн: что нужно знать об электронном формате счетов за коммуналку
Голливудская актриса Хайден Панеттьери умерла в 36 лет
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео