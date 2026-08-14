«Могут укусить»: энтомолог об опасности нашествия мух-жигалок в Москве осенью

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 64 0

Рой кровососущих насекомых ждут в столице в преддверии осени.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Wolfram Steinberg; 5-tv.ru

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Энтомолог Каширский: нашествия мух-жигалок осенью в Москве не будет

Ряд источников сообщил, что в преддверии осени в России растет активность агрессивного подвида мух-жигалок. Отмечалось, что целые рои этих насекомых скоро посетят Москву и Подмосковье. Они якобы обладают особенным пристрастием кусать людей. Энтомолог Александр Каширский рассказал 5-tv.ru о том, насколько правдивы слухи о «нашествии жигалок».

По словам ученого, настолько массовой активности мух, как преподносят в СМИ, не будет. Кроме того, преувеличена и агрессивность этих насекомых.

«Никаких нашествий не будет <…> Мухи такие есть, могут укусить <…> Но не то, чтобы, как комары, нападают и целенаправленно ищут жертву», — пояснил эксперт.

Жигалка может укусить человека скорее случайно, а не ради пропитания. Кроме того, она достаточно пуглива.

В таком количестве, как комары, эти мухи никогда не встречаются. Из-за своего интереса к животным жигалки редко наведываются в большие города, предпочитая сельско-деревенскую местность.

«Для них нападение на человека факультативно. Гораздо больше именно вот других млекопитающих страдает, типа, ну, животных лесных или сельскохозяйственных», — пояснил ученый.

Внешне жигалка издали похожа на обычную муху. Отличить ее можно по торчащему вперед заостренному хоботку — у их комнатных сородичей такого нет. На конце органа расположены острые «кусачки», которыми мухи расковыривают ранку жертвы.

Цикл жизни у мух-жигалок выстроен таким образом, что размножающиеся взрослые особи, которые пьют кровь животных, чтобы набрать энергию для развития потомства, появляются именно в осенний сезон.

Энтомолог также упомянул, что в лесной местности появился другой вид кровососущих мух — оленьи кровососки. Как можно понять из названия, их добыча — олени и лоси.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где и как можно подхватить чесоточного клеща.

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