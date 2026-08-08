Достигшим 80-летнего возраста пенсионерам повысят пенсию с 1 сентября

С сентября 2026 года три категории пенсионеров получат прибавку к пенсии. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

Собеседница агентства уточнила, что нововведения коснутся пенсионеров, которым исполнится 80 лет, а также инвалидов первой группы и тех, кто содержит нетрудоспособных иждивенцев.

Татьяна Голубева уточнила, что сумма прибавки будет напрямую зависеть от возраста человека, инвалидности и количества людей, находящихся на его попечении. Самое заметное увеличение пенсии ждет 80-летних россиян.

«После достижения этого возраста фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается — с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля», — уточнила Татьяна Голубева, добавив, что ему также назначат еще 1 413 рублей на оплату посторонней помощи.

При этом если у него есть первая группа инвалидности, а также ему исполнилось 80 лет, то прибавка произойдет лишь по одному из критериев.

Татьяна Голубева напомнила, что минимальная ежемесячная доплата на одного нетрудоспособного члена семьи составляет 3 194 рубля. Чтобы оформить эту выплату, пенсионеру нужно лично обратиться в Социальный фонд России (СФР).

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, кому доступен досрочный выход на пенсию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.