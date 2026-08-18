ПВО России за день уничтожила 65 украинских беспилотников

Аппараты перехватили над восемью регионами и акваторией Черного моря.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников самолетного типа за 12 часов. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Воздушные цели обнаруживали над Белгородской, Брянской, Курской и Тульской областями, Краснодарским краем, а также над территориями Адыгеи и Крыма.
Еще несколько беспилотников российские военные уничтожили над акваторией Черного моря.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье в результате атаки украинских беспилотников были повреждены жилые и нежилые здания. В Коломне обломки сбитого дрона стали причиной пожара в торговом павильоне у ТЦ «Глобус».
В ночь на 18 августа над Московской областью российские средства ПВО перехватили более 150 беспилотников. В результате атаки пострадали три человека, среди них десятилетняя девочка из Раменского, получившая осколочное ранение кисти. Медицинская помощь также потребовалась женщине в Богородском округе и мужчине в Коломне.
Повреждения зафиксировали в деревне Кузнецы, Павловском Посаде, Богородском, Котельниках и Электростали.
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