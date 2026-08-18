ЦСКА в большинстве уступил тольяттинскому «Акрону» в Кубке России

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Единственный гол забил Кевин Аревало, который вскоре после этого был удален с поля.

Как закончился матч ЦСКА против тольяттинского Акрона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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ЦСКА в большинстве уступил тольяттинскому «Акрону» в Кубке России со счетом 1:0

Московские «армейцы» потерпели поражение от тольяттинского «Акрона» в домашней встрече второго тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Итоговый счет — 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч был забит уже на девятой минуте — автором гола стал Кевин Аревало. Однако на 57-й минуте он получил красную карточку за удар локтем и оставил свою команду в меньшинстве.

В конце матча «армейцы» сумели поразить ворота соперника, но после вмешательства VAR (Video Assistant Referee, с английского — «видеопомощник судьи». — Прим. ред.) гол Матвея Кисляка был отменен.

После этой встречи «Акрон» поднялся на второе место в группе D, набрав три очка. ЦСКА с двумя баллами располагается на третьей строчке. В следующем туре, который состоится 1 сентября, «армейцы» на выезде сыграют с «Ростовом», а «Акрон» примет «Локомотив».

Ранее, писал 5-tv.ru, футбольный клуб «Зенит» разгромил московское «Динамо» в матче четвертого тура РПЛ со счетом 3:0. Последний раз с таким крупным преимуществом петербуржцы обыгрывали соперника в октябре 2021 года.

Счет открыл Александр Соболев, реализовав пенальти на 29-й минуте. Через четыре минуты форвард оформил дубль после контратаки, а на 87-й минуте победу закрепил Максим Глушенков.

После четырех туров «Зенит» с девятью очками идет вторым, уступая «Краснодару», у которого 12 баллов. «Динамо» с четырьмя очками расположилось на десятой строчке. В следующем туре команды встретятся 23 августа с «Родиной» и «Спартаком» соответственно.

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