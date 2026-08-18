Владельцы вокальной школы «кинули» 40 учеников в Петербурге и сбежали из страны

Грандиозный скандал вокруг школы вокала в Санкт-Петербурге, владельцы которой обманули учеников на сумму более полутора миллионов рублей, получил продолжение, достойное сценария настоящего детектива. По какой схеме действовали аферисты — узнал корреспондент «Известий» Роман Иконников.

Истории большинства тех, кто посещал занятия в этом учебном заведении, начинаются одинаково: в группе школы в соцсети появилось объявление о том, что занятий больше не будет. Но есть и те, кто узнал о случившемся, уткнувшись в закрытую дверь.

«Я прихожу на занятие, школа во кала закрыта, администраторы не отвечают. Никто не предупредил, что занятий не будет»,— говорит ученица школы вокала Ольга Удодова.

Двери школы закрылись еще в конце июля, но сообщение о прекращении деятельности от ее владельцев появилось лишь несколько дней спустя, уже в августе. До этого момента к занятиям пытались привлечь как можно больше новых учеников.

«Нам начали рассказывать о плюсах школы, о том, что у них очень уютно, компания хорошая. И зачем мне платить каждый раз за занятие по факту, если можно сейчас очень выгодно взять рассрочку. Очень быстро на меня оформили рассрочку на 18 месяцев на сумму 104 тысячи рублей», — рассказывает обманутая ученица Александра Обертас.

Выгодные условия — 50% скидка на абонемент из 24-х индивидуальных занятий — появились незадолго до закрытия школы. Такое предложение делали тем, кто занимался уже давно и почти закончил свой предыдущий курс. Но при заключении нового соглашения некоторые формальности стали лишними.

«На первое занятие, на первый абонемент был бумажный договор, на второй абонемент это была устная договоренность в чате», — сообщила ученица школы вокала Наталья Белова.

После внезапного закрытия школы ученики навели справки и выяснили, что продлевать соглашение им было уже попросту не с кем — юридической точки зрения. Потому что индивидуальный предприниматель, с которым заключались договоры ранее, перестал существовать. Не физически, но документально.

«Что интересно, они за неделю до вот этой ситуации, до ликвидации ИП, просили меня внести вторую часть денег. Очевидно, что они уже знали о том, что их ИП ликвидируется, потому что за две недели нужно подать заявление», — говорит ученица Елена Храмова.

По версии обманутых вокалистов, владельцы школы, Павел и Екатерина Яницкие, просто собрали максимальное количество денег и сбежали. Теперь бывший директор и учредитель того самого канувшего в Лету ИП уже за границей — якобы прогуливают наворованное и наслаждаются жизнью. Те в ответ выкладывают посты в соцсетях, где жалуются на тяжелую предпринимательскую долю и отсутствие средств, чтобы вернуть деньги всем, кто не получил обещанного. В числе обманутых есть и преподаватели.

«Мне не выплатили деньги за отпуск. Они уже давно не выходят на связь», — рассказал педагог по вокалу Илья Лавелин. Часть теперь уже бывших учеников школы написали заявления в полицию. Они считают, что столкнулись с мошенничеством и объединяют усилия, чтобы направить в суд коллективное обращение.



«По отдельности, если в разные отделы полиции будут люди писать, да, никто не увидит системности какого-то более, скажем, весомого элемента вот этого состава преступления. Если же они обратятся совместно, да, будет несколько пострадавших, будет видна сумма совокупная, которая там не сто тысяч рублей, а миллионами считается, то больше шанса того, что отреагируют более эффективно», — считает юрист, председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов.

На данный момент в чате обманутых вокалистов около сорока человек. Общая сумма средств, которую они требуют вернуть за не оказанную услугу — больше полутора миллионов. Вполне возможно, что она не окончательная — к претензиям могут присоединиться другие ученики, которые почувствуют фальшь в песнях бывших руководителей школы о скором возврате денег.

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