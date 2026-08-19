В Россельхознадзоре ждут от Армении соблюдение требований ЕАЭС к агропродукции

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 60 0

Ограничение импорта товаров из этого государства Россия вводит с мая.

Почему ограничили импорт из Армении

Фото: 5-tv.ru

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В Россельхознадзоре ждут от Армении плана, который поможет этой стране соблюдать требования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к сельскохозяйственной продукции. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на ведомство.

«Россельхознадзор ожидает от армянской стороны результаты расследования и информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС», — отметили в организации.

Ограничения на импорт товаров из Армении начали вводить в России в начале мая. Глава Минсельхоза России Оксана Лут также заявляла о том, что для возобновления поставок агропродукции в РФ и выхода на прежние объемы ввоза из этого государства, Армении необходимо строго соблюдать вышеперечисленные требования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по поручению Роспотребнадзора оператор государственной системы маркировки «Честный знак» приостановил реализацию более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Под ограничения попали отдельные партии продукции, выпущенные в определенные даты.

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