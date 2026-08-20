«Никаких проблем не было»: брат Оганяна отверг слухи о тяжелой болезни музыканта

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 57 0

Басист был найден мертвым без кисти руки у пассажирского порта в Санкт-Петербурге.

Что случилось с погибшим гитаристом Дмитрием Оганяном

Фото: Сысоев Григорий/ТАСС

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Брат погибшего Оганяна заявил, что у него не было серьезных проблем со здоровьем

Бас-гитарист группы «Кукрыниксы» Дмитрий Оганян, чье тело без руки обнаружили в Санкт-Петербурге, не имел серьезных проблем со здоровьем. Об этом 5-tv.ru заявил брат погибшего музыканта Тигран.

«Никаких не было проблем. Я очень расстроен тем, что уже появились какие-то домыслы. Там не было ничего настолько серьезного, что могло бы привести к такому трагическому результату», — сказал мужчина, добавив, что в последние годы гитарист участвовал в нескольких музыкальных проектах.

Дмитрий Оганян, известный под прозвищем Вагон, был найден мертвым с отрубленной левой рукой в раойне пассажирского порта в Санкт-Петербурге. Следственный комитет и прокуратура уже приступили к проверке обстоятельств трагедии.

Свыше 20 лет своей творческой карьеры Оганян посвятил «Кукрыниксам» — в группу он пришел в начале 2000-х, где был в роли бас-гитариста. У мужчины осталось трое детей.

При этом экс-коллега Оганяна, музыкант группы «Бригадный отряд» Анатолий Скляренко сообщил 5-tv.ru, что погибший гитарист долгое время страдал кожным заболеванием, которое серьезно затронуло кисти его рук. Из-за этого он во время выступлений использовал специальные насадки на пальцы.

Ранее основатель и лидер «Кукрыниксов» Алексей Горшенев выразил соболезнования родным и близким Оганяна. В своем обращении он назвал басиста веселым и жизнерадостным человеком.

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