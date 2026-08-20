Не стало основателя «Лепрозория» Йована Савовича

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 27 0

Основатель культовых онлайн-платформ долгое время болел.

Что известно о создателе «Лепрозория» Йоване Савовиче

Фото: Telegram/jovanstuff

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Предприниматель и основатель интернет-платформ «Лепрозорий» и Dirty Йован Савович ушел из жизни в возрасте 43 лет. Информацию о его смерти распространили члены сообщества d3.ru (ранее - Dirty.ru).

В опубликованных сообщениях говорится, что Савовича не стало рано утром.

«Его молодое сердце не выдержало тяжести бытия», — написал пользователь под ником mudhoney, призвав остальных участников проекта почтить память разработчика и «поставить свечу в его честь».

Позже эту новость подтвердила в беседе с РБК подруга предпринимателя. Кроме того, близкие Савовича в разговоре с порталом заявили, что Йован долгое время боролся с болезнью. Свой последний пост в Telegram-канале он разместил накануне смерти.

Савович прославился благодаря запуску в 2001 году блога Dirty. Спустя три года он создал закрытое сообщество «Лепрозорий», известное как «Лепра». Кроме того, Йован стал сооснователем компании Futurico и автором офлайн-проекта «Блогистан».

Ранее 5-tv.ru писал о смерти героя мема «Плохо, плохо, неважно» Владимира Сулуцкова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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