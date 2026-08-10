Радиоведущий объявил о смерти Карла III, включил гимн и сбежал из студии

Радиоведущий во время программы сообщил слушателям о смерти короля Великобритании Карла III, а затем покинул студию, поняв, что допустил ошибку. Об этом сообщила британская газета Independent.

Все началось с заранее подготовленной записи. В эфире прозвучало сообщение о прекращении обычного вещания «в знак уважения в связи с кончиной Его Величества короля Карла III». Следом включился государственный гимн Великобритании.

После гимна эфир неожиданно замолчал. Около 16 минут слушатели слышали тишину, прежде чем ведущий снова появился в эфире. Он сообщил, что король жив, а сообщение о его смерти оказалось ошибочным.

Как выяснилось позже, на компьютере радиостанции действительно хранились записи на случай смерти монарха. Для таких материалов были установлены четкие правила: использовать их можно только при подтверждении соответствующего события.

Однако один из сотрудников решил запустить запись из любопытства. Когда стало понятно, что файл пошел не в тестовом режиме, а непосредственно в эфир, ведущий остановил воспроизведение и в панике вышел из студии.

Полноценное объяснение произошедшего и извинения прозвучали примерно через полчаса после первоначального сообщения. Радиостанция признала ошибку и извинилась перед слушателями.

Сотруднику, который запустил запись, объявили выговор. После инцидента подготовленные материалы убрали с рабочего стола студийного компьютера, чтобы случайный запуск больше не повторился. Кроме того, персоналу еще раз напомнили правила работы с записями, предназначенными для чрезвычайных случаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что король Великобритании Карл III вместе с королевой Камиллой обратился к жителям страны и участникам «Игр Содружества» в Глазго. После этого монарх отправился на традиционный летний отдых.

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