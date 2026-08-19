OpenAI остановила обучение новых моделей ИИ из-за возросших рисков

Эфирная новость 37 0

Нейросети отключили от интернета — те уже выходили из-под контроля.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Omar Marques; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Разработчики ChatGPT срочно остановили обучение новых моделей искусственного интеллекта. Все из-за возросших рисков.

Развивающиеся нейросети отключили от интернета. Тестирование, в том числе флагманского проекта Astra, прекратили на две недели.

Поводом послужил недавний инцидент, когда ИИ-агенты OpenAI получили доступ к мировой паутине, атаковали серверы другой компании и взломали их. Техногигант заметил это лишь после того, как нападением заинтересовались в ФБР.

Сейчас корпорация ищет способы усилить контроль за действиями нейросетей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США подросток Арджун Аравинд обвиняется в жестоком убийстве матери и младшего брата, причем, по данным следствия, планировать преступление ему помогал чат-бот ChatGPT. Расследование показало, что за некоторое время до расправы школьник активно использовал нейросеть для поиска теоретических идей и фантастических сценариев убийства членов семьи.

Это не единичный случай: схожие инциденты становятся все более частыми в Штатах. В другом деле, связанном с гибелью девушки футболиста Даррона Ли, в его телефоне также нашли переписку с нейросетью, где он спрашивал о нанесении травм и способах сокрытия улик. При этом разработчики OpenAI утверждают, что их система безопасности должна блокировать запрещенные запросы, но на практике это работает не всегда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
85.16
0.15 98.73
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:25
Она в очках, он — в кепке: Пегова показала редкое фото с молодым возлюбленным
12:21
«Потерял спутницу жизни»: королеву красоты убили ее свекровь и муж
12:18
«Даже представить не могла»: Федункив призналась, как ее изменило материнство
12:13
Россия вернула 103 военных из украинского плена
12:12
Уже традиция: Волочкова показала идеальный шпагат на Мальдивах
12:06
Звезда «Электроника» Владимир Торсуев вышел на связь после госпитализации

Сейчас читают

Мать Яниса Тиммы прервала молчание и обнародовала аудиосообщение от Седоковой
Копил и взял в долг: за сколько Прохор Шаляпин купил новый дом
«Это нормально»: дочь рассказала о состоянии вновь выпивающей певицы Славы
Забывают о главном: какую ошибку допускают верующие на Яблочный Спас

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео