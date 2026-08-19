Персональные данные россиян продают «на черном рынке»: как дать мошенникам отпор

Персональные данные россиян продают на черном рынке

160 тысяч интернет-площадок незаконно собирают персональные данные о россиянах. И это статистика только по тем ресурсам, где провели масштабную проверку. Чувствительная информация о наших гражданах давно стала оружием в руках мошенников. И все чаще в сеть утекают не только имена и адреса, но также данные паспорта, СНИЛС, личные подписи. Решить проблему предлагают с помощью нового комплекса защитных мер — это так называемый «Антифрод 3.0». Что в него войдет? Узнал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

— Дмитрий Сергеевич, куда Вы? Вы что делаете? — вот так, закрывая дверь, встречают съемочную группу «Известий» в одной из столичных управляющих компаний. Мы пришли узнать, как личные данные почти пятисот жильцов их дома оказались в открытом доступе на одном из сайтов.

«Там я могу увидеть по каждой квартире, кто собственник, как его зовут. Имя, отчество. Дети. Бабушки, дедушки. Снилс. Паспортные данные. Подписи, и то, как человек голосовал», — говорит жительница Москвы Анжела Тофало.

По закону на сайте управляющая компания должна была опубликовать только итоги голосования общего собрания. А это обычный бизнес-центр. Сотрудник вносит сведения посетителей, которые по сути являются персональными данными, то есть чувствительной информацией.

Куда дальше пойдет эта информация, одному дежурному бюро пропусков известно. Впрочем, больше всего утечек происходит через сайты и приложения — когда вы регистрируетесь в онлайн-магазинах, фитнес-центрах, сервисах доставки, сведения считывают и рекламные скрипты.

«На наших смартфонах есть большое количество датчиков и звука, и голоса, и местоположения, и положения в пространстве. Это все позволяет собирать о пользователях еще больший объем информации», — говорит председатель совета по противодействию технологическими правонарушениям Координационного совета Негосударственной сферы безопасности РФ Игорь Бедеров.

За полтора года Роскомнадзор проверил 160 тысяч интернет площадок, 90% из них незаконно собирали информацию. Обезопасить персональные данные миллионов пользователей должен новый пакет правил.

«Антифрод 3.0», который сейчас обсуждается, — это меры по защите людей от телефонного и кибермошенничества. От ужесточения продажи сим-карт до обязательной регистрации на сайтах по номеру телефона и усиления идентификации пользователей

А еще владельцы сайтов и приложений должны были хранить сведения до трех лет, но от инициативы сейчас отказались. Как раз из-за того, что они продают данные людей на черном рынке и за этот период информацию просто удаляют.

«Для того, чтобы избежать всех рисков, принято решение концентрироваться на более оперативном инфообмене. У правоохранителей больше шансов и больше времени — временной лаг для того, чтобы выследить преступника и попытаться его задержать». — говорит заместитель руководителя проекта народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская.

Значит, есть шанс вернуть людям похищенные деньги, оформленные на чужие паспорта, предотвратить незаконные сделки и уберечь от новых атак мошенников.

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