«Пузо над поясом»: растолстевшего Киркорова раскритиковали в сети

Филипп Киркоров снова набрал вес после липосакции

Народный артист России Филипп Киркоров снова оказался в центре обсуждений после концерта в Геленджике: фанаты сняли выступление артиста и в социальных сетях и обратили внимание на его внешний вид.

На кадрах поп-король с улыбкой передвигается по сцене и общается со зрителями. Те заметили, что концертные брюки явно давят Киркорову на живот, из-за чего он выступает наружу.

В комментариях под видео, опубликованным в соцсетях, пользователи иронизируют.

«Это у него пузо над поясом нависает?», «Костюм явно сшит по индивидуальному заказу. Но портной долбился в глаза, когда мерки снимал», — смеются пользователи.

Другие предположили, что костюм просто перестал налезать.

«Пора Филе снова к Хайдарову наведаться», «Надо вынимать излишне помещенное ранее. Не рассчитали», — писали в сети.

Напомним, в 2024 году Киркоров действительно делал липосакцию у пластического хирурга Тимура Хайдарова.

«Липосакция, коррекция фигуры. Убрал лишний вес. Потому что больше смотреть на себя в зеркало не мог. Плюс фитнес, упражнения. Надо было раскачать плечи, ягодицы», — рассказывал тогда певец.

Фото: 5-tv.ru

Помимо липосакции, артист делал абдоминопластику (подтяжку живота) и липофилинг (пересадку жира в ягодицы и грудь). Сделал себе пресс и увеличил ягодицы. А в июне 2026-го звездный пациент Хайдарова решился на ринопластику.

«Вот недавно сделал нос. Видишь, какая красота неземная?» — хвастался Киркоров телеведущей Алле Михеевой на светском мероприятии.

Однако не все коллеги одобрили очередные перемены во внешности поп-короля. Певец Митя Фомин, например, назвал решение Филиппа снова лечь под нож «дичью».

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