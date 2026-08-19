Германия готовится к войне с Россией

В Берлине разгорается политический кризис. Фридрих Мерц по результатам опроса стал самым непопулярным канцлером за последние полвека. Его работой довольны лишь 13% граждан. Более того, ему начинают противостоять даже однопартийцы. По данным «Политико», депутаты хотят пересмотреть закон об оскорблении власти. Поводом стала волна недовольства после того, как немцев начали штрафовать за публичную критику политики Мерца. А причин для раздражения хватает. Гражданские предприятия закрываются, в том числе крупные автозаводы. Усугубляется экономический кризис.

Но в то же время растут вливания в военно-промышленный комплекс. Новые полигоны, производства дронов, и все это, чтобы противостоять России, которая не собирается нападать. О том, почему Германия рвется в бой, рассказал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Новые футуристические полигоны Германии находятся в условиях, максимально приближенных к нынешним немецким обстоятельствам. Бывший аэропорт, взлетная полоса, и прямо на ней — огромная экспериментальная клетка для запуска, перехвата и отважного подавления беспилотников. Один из главных силовиков Мерца, министр внутренних дел, на открытии лично вооружился противодроновым ружьем. В специально подготовленном небе — специально запущенная цель. Показательная охота проходит без осечек. А что же в реальном бою — с точностью до наоборот. Последний инцидент в Лейпциге: немцы прозевали очередной беспилотник, к тому же со взрывчаткой, да еще и возле украинских транспортных самолетов.

«Нужно ускорить реакцию на дроны: раньше после сигнала об угрозе силы противодействия прибывали лишь спустя время. Теперь так быть не должно», — говорит председатель правления Немецкого центра авиации и космонавтики Анке Кайссер-Пицалла.

Но для правительства Мерца очередные провалы системы безопасности становится удобным политическим аргументом: вот почему нужны новые военизированные центры за миллионы евро вместо школ.

«Мы ежедневно становимся мишенью гибридных атак.То, что мы переживаем сегодня, — это гибридная, теневая война XXI века», - сказал Федеральный министр внутренних дел и родины Германии Александр Добриндт.

Центр — научный, то есть теперь и ученых в Германии встраивают в оборонный заказ. Правда, масштаб их наступления пока куда скромнее военной риторики.

«Там будут работать специалисты мирового уровня, но, скажем так, в небольшом масштабе — фактически ученые-энтузиасты», - уточняет полковник в отставке Ральф Тиле.

Спецподразделение Федеральной полиции, совместный центр федерации и земель, структуры самого Bundeswehr, теперь - еще один «технологический центр». А пойманных дронов больше не становится. За прошлый год — более 1200 подозрительных наблюдений, а противодействие, по оценке журналистов, «почти никогда» не удается. Еще хуже с доказательствами иностранного шпионажа и российского следа. Зато ощущение постоянной угрозы уже вписано в городской пейзаж. В самом центре Берлина - новые предупреждения.

Похоже, пока лучше всех от дроновых атак защищены те, кто принимает решения о дальнейшей подготовке к войне. Здесь, в правительственном квартале Берлина, вокруг Бундестага и Ведомства федерального канцлера, действует зона ограничения полетов радиусом около пяти с половиной километров.

Вместе с политиками с летних каникул возвращается и война. Заголовки в мейнстримной прессе снова в лоб объясняют, от кого так усиленно приходится защищаться: «Германия в гибридной войне», «Защита от беспилотников-убийц Путина».

Куда реже в Германии принято задаваться другим неудобным вопросом: почему же Берлин вообще может оказаться в числе целей?

«Конечно, Германия напрямую участвует в войне. По крайней мере, с российской точки зрения — безусловно», - считает военный и кризисный репортер Фредерик Пляйтген.

А уж подготовку самих немцев к войне доказывать уже не приходится. Журналистов ARD этим летом пустили к немецкой бригаде в Литве — прямо в подземное укрытие от беспилотников, откуда вовсю управляют и собственными БПЛА в непосредственной близости от российских границ. С официальной формулировкой «для сдерживания России».

«То, что мы сейчас наблюдаем на Западе, это своего рода проекция на Россию того, что сам Запад делает. Поскольку Запад активно готовится к конфликту с Россией, он приписывает России подготовку к конфликту с НАТО», - говорит бывший военный аналитик США Скотт Риттер.

И это еще не говоря о последних оперативных планах все той же Германии (Operationsplan Deutschland). В случае кризиса именно она превращается в военный коридор для всего НАТО и переброски многотысячных контингентов на Восток.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.