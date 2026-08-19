Девочка погибла под винтами катера в Ростовской области

В Ростовской области восьмилетняя девочка погибла в результате падения за борт катера на реке Дон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Трагедия произошла в акватории Дона в районе города Азова. Во время движения судна девочка неожиданно оказалась за бортом и попала под вращающиеся лопасти винта.

После случившегося ребенка оперативно доставили на пирс. Однако, по информации спасателей, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — до прибытия медиков девочка скончалась.

В Главном управлении МЧС по Ростовской области напомнили о жизненно важных правилах безопасности при отдыхе на воде. Дети должны находиться под неусыпным контролем взрослых, а на каждом ребенке обязан быть правильно подобранный спасательный жилет.

Согласно действующим правилам пользования маломерными судами, дети до 12 лет, находящиеся на палубе, обязаны быть в спасательных жилетах. Кроме того, перевозка детей младше семи лет возможна только в присутствии совершеннолетнего, при этом судоводитель не может выступать в роли сопровождающего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одном из реабилитационных центров Дагестана трехлетний ребенок получил тяжелую травму бедра во время массажа. Мальчик по имени Мухаммад, страдающий ДЦП, проходил восстановление после операции, и родители возлагали большие надежды на процедуры. После очередного сеанса массажа ребенка передали семье уже с переломом бедренной кости. Мать мальчика уверена, что травма была получена именно во время этой процедуры. Сотрудники центра отказались от комментариев для прессы, перенаправив вопросы к специалисту, который впоследствии был уволен.

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