Не прольется в рюкзаке: как выбрать термокружку для школьника

При покупке термокружки для школьника нужно обращать внимание на герметичность

Термокружка может пригодиться школьнику, который проводит много времени вне дома, ездит на дополнительные занятия или берет с собой теплый напиток в холодное время года.

Но для ребенка подойдет далеко не любая модель. Слишком тяжелая кружка будет лишней нагрузкой, сложная крышка — неудобной, а ненадежная конструкция может закончиться пролитым напитком в рюкзаке. Как выбрать термокружку для школьника — в материале 5-tv.ru.

Сначала определите, нужна ли она

Перед покупкой стоит понять, как ребенок будет пользоваться термокружкой. Если школьник находится в школе несколько часов и может спокойно пить обычную воду, специальная термокружка может оказаться ненужной.

Она становится полезнее, если ребенок рано выходит из дома, долго добирается до школы, посещает секции и кружки или проводит много времени на улице. Для младших школьников особенно важно, чтобы ребенок действительно мог самостоятельно пользоваться кружкой.

Не стоит покупать большую модель только ради того, чтобы напиток оставался горячим как можно дольше. Для школы важнее удобство и небольшой вес.

Объем выбирайте по возрасту

Чем больше термокружка, тем больше ее вес. Поэтому школьнику не обязательно нужна модель большого объема.

Для младших классов лучше выбирать компактную термокружку, которую ребенок сможет легко держать одной рукой и переносить вместе с другими школьными вещами. Подростку, который долго находится вне дома, может понадобиться более вместительная модель.

Важно учитывать и размер рюкзака. Термокружка должна помещаться в него или удобно переноситься отдельно, не занимая слишком много места.

Крышка — главное

Перед тем как выбрать термокружку для школьника, обязательно проверьте крышку. Ребенок должен уметь самостоятельно открыть ее, выпить напиток и надежно закрыть обратно.

Особенно важно отсутствие протечек. Термокружка может находиться рядом с учебниками, тетрадями и электронной техникой, поэтому даже небольшая течь способна испортить вещи.

Лучше выбирать модель с надежным механизмом закрывания и защитой от случайного открытия. Перед покупкой стоит несколько раз открыть и закрыть крышку, чтобы убедиться, что ребенку это удобно.

Не берите слишком горячее

Термокружка сохраняет температуру напитка, поэтому для ребенка важно не наливать слишком горячую жидкость. Школьник может обжечься, если начнет пить сразу после наполнения.

Младшим детям лучше объяснить, что горячий напиток нельзя пить сразу после того, как его налили. Также не стоит использовать термокружку как замену обычной бутылке для воды, если конкретная модель не предназначена для таких напитков.

Чем проще ребенку понять правила использования, тем безопаснее будет ежедневное применение.

Материал должен быть прочным

Для школьника лучше выбирать прочную модель, которая выдержит случайное падение или удар. Стеклянные варианты для ежедневного использования ребенком подходят хуже из-за риска разбить емкость.

Металлические термокружки обычно прочные, но могут быть тяжелее. Поэтому при покупке стоит подержать модель в руке и оценить ее вес.

Внутренняя поверхность должна быть предназначена для контакта с напитками, а материалы — соответствовать назначению изделия. Не стоит выбирать термокружку только по красивому дизайну.

Удобно ли ее мыть

Ребенок будет пользоваться термокружкой регулярно, поэтому уход за ней должен быть простым. Сложная крышка с множеством труднодоступных деталей может быстро накапливать загрязнения.

Перед покупкой стоит посмотреть, разбирается ли крышка и насколько легко промыть все ее части. После каждого использования термокружку нужно очищать и просушивать.

Особенно важно не оставлять надолго внутри сладкие напитки, молоко или другие продукты, которые могут портиться и оставлять запах.

Дизайн — после практичности

Термокружка для школьника может быть красивой, но внешний вид лучше оценивать уже после основных характеристик. Ребенку можно предложить выбрать цвет или оформление среди моделей, которые подходят по размеру, весу и безопасности.

Так школьник получит вещь, которая ему нравится, а родители будут уверены, что она подходит для ежедневного использования.

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