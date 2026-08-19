«Выбирай прямо сейчас»: секс спас девушку от черных трансплантологов

Tokyo Reporter: секс спас девушку от черных трансплантологов

Молодая женщина едва не стала жертвой торговцев органами после поездки на заработки. Спасти ей удалось только, когда она согласилась стать любовницей богатого китайца. Об этом сообщило Tokyo Reporter.

По данным следствияя, 20-летняя сотрудница развлекательного заведения согласилась на заманчивое предложение поработать в Камбодже, где ей пообещали выплатить восемь миллионов иен (около 4,3 миллиона рублей) всего за пять дней.

Девушка не заподозрила подвоха. Однако сразу после приземления вместо отеля ее отвезли в укрепленное логово китайской мафии.

У японки отобрали паспорт и смартфон, заперев в темной комнате. Позже ее передали японскому преступному синдикату, занимающемуся телефонным мошенничеством.

Когда пленница наотрез отказалась обманывать соотечественников, бандиты пригрозили продать ее на органы.

«Если ты не будешь работать звонилой, мы продадим твои части тела на подпольном рынке. Выбирай прямо сейчас», — цитирует издание угрозы похитителей.

В отчаянии девушка смогла разжалобить босса группировки, который перепродал ее «хорошему покупателю» — богатому китайцу. Условием освобождения стало требование прожить с ним неделю в качестве любовницы.

Выполнив соглашение, пострадавшая получила назад документы и билет домой. Несмотря на пережитый ужас, она отметила, что считает себя невероятно удачливой, так как многие ее знакомые, уехавшие на подобные заработки, бесследно исчезли.

Даже после риска стать «биологическим товаром», японка не оставила мыслей о быстрых деньгах. Она упомянула, что в следующем месяце планирует отправиться в Таиланд.

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