Сбежавшего из колонии-поселения преступника задержали в Санкт-Петербурге

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 69 0

На подозрительного мужчину обратили внимания сотрудники Росгвардии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева; Telegram/Росгвардия. Северо-Западный округ/rosgvardszo; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге сотрудниками Росгвардии был задержан сбежавший из колонии-поселения преступник. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Северо-Западному округу в своем Telegram-канале.

«В Санкт-Петербурге сбежавшего из калининградской колонии-поселения и пытавшегося сопротивляться задержали военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии», — уточнили в пресс-службе.

Во время службы в районе станции метро Приморская сотрудники правоохранительных органов заметили подозрительного мужчину. При проверке документов стало ясно, что он является осужденным, который еще не отбыл свой срок. Преступник был отправлен в колонию за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. За два дня до того, как он столкнулся с росгвардейцами, мужчина совершил побег.

При задержании преступник оказал сопротивление. Однако его все же удалось доставить в отделение органов внутренних дел.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Перми задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в развратных действиях в отношении 12-летней девочки во время детского сеанса в кинотеатре.

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