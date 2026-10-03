«Радиостанция Судного дня» 3 октября передала слова «бугопух» и «клиросгиб»

В эфире Радиостанции Судного дня 3 октября появились слова бугопух и клиросгиб

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», 3 октября передала слова «бугопух» и «клиросгиб». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 эфир», отслеживающий ее сообщения.

Первое слово прозвучало в 8:09, второе — в 9:08 по московскому времени.

Кроме того, канал опубликовал записи сигналов со словами «ароберн» и «балетоманка». Их зафиксировали 1 октября в 07:13 и 07:15 по московскому времени. Оба сообщения сопровождались сочетаниями букв и цифр.

Еще два послания вышли в эфир 2 октября. В 10:50 по московскому времени станция передала слово «акушерка», а спустя 31 минуту, в 11:21, — «метиленовый».

УВБ-76 работает на частоте 4625 кГц. Большую часть времени там слышно однообразное жужжание. Именно за этот звук станцию давно прозвали «Жужжалкой». Иногда жужжание прерывается, и тогда в эфире появляются голоса, цифры или отдельные слова.

При этом не каждый необычный звук означает новое послание. По словам автора Telegram-канала, который занимается радиомониторингом, перебои могут быть связаны с обычной профилактикой оборудования. Шипение и помехи также способны появляться из-за технических причин.

УВБ-76 работает еще с середины 1970-х годов. За десятилетия вокруг станции появилось немало загадок и версий о ее назначении. Из-за необычного эфира ее стали называть «Радиостанцией Судного дня» и связывать с военной связью времен холодной войны.

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