В октябре медведи особенно опасны: как не стать обедом для зверя и защитить дом

Медведи все чаще оказываются там, где их совсем не ждут: выходят к поселкам, забредают во дворы, появляются на дорогах и даже вскрывают могилы.

С начала года встречи с косолапыми обернулись гибелью десяти человек, а впереди — период, когда звери особенно активно ищут пищу перед зимней спячкой.

Почему медведи все чаще приближаются к людям, чего им не хватает в лесу и как спастись при встрече с хищником? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Нашествие медведей: октябрь — самый опасный период

С начала года в России произошли сотни случаев выхода медведей к людям. Десять человек не пережили встречу с опасным зверем. Одна из последних трагедий произошла в Красноярском крае. Хищник вломился в окно частного дома, вытащил женщину во двор и там загрыз.

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«Она лежала за оградой. Окна выходят на улицу, он же в окно ее вытащил. Там прямо лапами облапано все стекло. Он, видимо, толкнул, а окошко открылось. Этого медведя у нас застрелили. Вскрыли живот, там был пакет целлофановый. В ограде, где он в этом доме лазил, там пакет этот. Так что это точно тот медведь», — рассказала соседка погибшей Светлана Дувендей.

По регионам уже объявляют режимы повышенной готовности. Наиболее частые столкновения человека с хозяином леса происходят в Сибири и на Дальнем Востоке — это Красноярский край, Республика Алтай, Бурятия, Иркутская и Кемеровская области. Тревожные сообщения поступают с Урала, из Поволжья, Центральной России и юга нашей страны.

И прогнозы на ближайшие месяцы неутешительные. Ожидается, что самый пик активности косолапых выпадет на октябрь. Зверь займется настойчивым поиском корма перед спячкой. И если не отыщет его в достатке на своей территории, обязательно пойдет на чужую.

«Можно отметить два пищевых периода, которые у него есть. Весной, когда он просыпается после зимней спячки, осеннее предпочтение у него — это, как правило, больше углеводы и в основном сахар, потому что медведю необходимо нагулять жировую прослойку», — рассказал охотник на медведя Михаил Савостин.

Почему медведям не хватает еды в лесу

2026 год запомнился проливными дождями, которые сменялись затяжной засухой и резкими перепадами температур. Урожай в лесу оказался скудным. Плюс паводки и жара снизили уровень кислорода в воде и нарушили циклы нереста рыб.

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«Нет кедрового ореха. Довольно небольшое количество рыбы, которая является его кормовой базой», — рассказал охотник на медведя Михаил Савостин.

При этом, по данным Минприроды, численность бурого медведя в России достигла порядка трехсот тысяч особей. Это почти в два с половиной раза больше, чем тридцать лет назад. Параллельно в два раза сократилась популяция кабанов.

«Кабан был и является на этой территории достаточно важным ингредиентом в питании медведя. В связи с тем, что кабана стало меньше, медведи участили случаи выхода к населенным пунктам», — рассказал охотовед Антон Кирьянов.

Последние годы медведи остаются без основной добычи. Поэтому в поисках пропитания роются на свалках и даже вскрывают свежие могилы на кладбищах. И, кажется, совсем уже привыкли к соседству с человеком.

Что делать при встрече с медведем

Чтобы самому не стать обедом для хищника, проще всего прогнать зверя громким звуком. Именно так супружеская пара из Санкт-Петербурга спаслась, когда медведь перегородил им тропу в Горном Алтае.

«На горе стоял огромный медведь. Мы встали, растопырили руки и ноги. Мы стали таким единым целым и начали на медведя орать: «Уходи! Уходи!» — рассказывает Татьяна Галкина.

А когда опасность миновала, о происшествии обязательно следует сообщить в экстренную службу — 112.

Как защитить дом от медведя

Чтобы избежать посягательств медведей, владельцы частных домов устанавливают ограду под напряжением и датчики движения, которые ночью включают мощный прожектор. Достаточно один раз сильно испугать косолапого, и он еще долго не отважится повторить попытку.

А если зверь уже напал и нанес серьезные травмы, но вы чудом остались живы, иногда лучше притвориться мертвым. Хищник попытается спрятать свою добычу. Завалит ее ветками и мхом, чтобы вернуться позже.

Не только медведи: какие звери выходят к людям

Олени и лоси — частые виновники страшных аварий. Чтобы парнокопытные не выбегали перед машинами, вдоль автодорог устанавливают специальные барьеры безопасности. Но они не всегда помогают.

«Бывает, грибники, ягодники, мотоциклисты прорезают дырки для прохода. И через эти проходы животные выходят на дорожное полотно, и загнать их практически невозможно», — рассказал охотовед Антон Кирьянов.

Иногда скоростные трассы пересекают традиционные тропы миграции. Животные просто идут своей дорогой, как это делали их предки.

В Тверской, Ярославской и Владимирской областях на проезжую часть выходят рыси, волки, лисы. И один их укус может оказаться смертельным.

«Бешенство опасно не только для животных, но и для людей. Очаг бешенства — это лисы», — рассказал ветеринар Владислав Скороходов.