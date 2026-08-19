Умерла звезда бразильских сериалов Глория Менезес

Бразильская актриса Глория Менезес, считавшаяся одной из главных звезд национального телевидения, скончалась 18 августа в возрасте 91 года. Об этом сообщила ее семья.

Причиной смерти стали естественные причины, актриса ушла из жизни во сне.

Менезес стояла у истоков ежедневных теленовелл в Бразилии и снялась в десятках сериалов на протяжении более чем шести десятилетий. Среди ее самых известных работ — роли в сериалах «Братья Коражень» (1970), «Война полов» (1983) и «Хозяйка судьбы» (2004). Последним появлением на экране стала роль в сериале «Совершенно бесподобная» (2015).

Особое место в ее биографии занимает творческий и семейный союз с актером Тарсизиу Мейра, с которым она прожила почти 60 лет вплоть до его смерти в 2021 году. Пара считалась одной из самых знаменитых в истории бразильского телевидения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 78-м году жизни скончался бессменный барабанщик легендарной техасской блюз-рок-группы ZZ Top Фрэнк Ли Бирд. Информацию о смерти музыканта подтвердил представитель коллектива Боб Мерлис в беседе с изданием Rolling Stone. По словам Мерлиса, артист мирно ушел из жизни в кругу семьи на своем ранчо в Ричмонде, штат Техас.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.