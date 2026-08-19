Больше 100 жертв: мертвых попугаев нашли в морозилке московского антикафе

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Это заведение привлекло внимание природоохранной прокуратуры.

Антикафе с мертвыми попугаями

Фото: © РИА Новости/Анна Раткогло

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Больше 100 тел попугаев нашли в морозилке московского антикафе

В одном из московских антикафе нашли больше сотни мертвых попугаев. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры на своем канале в мессенджере МАКС.

«В морозильной камере в антикафе были обнаружены более 100 мертвых птиц, в ходе исследования которых выявлены травмы, несовместимые с жизнью», — проинформировали в ведомстве.

Фото: MAX/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

Там также уточнили, что Межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку заведения после того, как к ним поступило советующее обращение. Во время работы надзорного органа выяснилось, что в кафе находилось больше двух сотен птиц. Но содержались они с множеством нарушений российского ветеринарного законодательства, правовых норм, связанных с ответственным обращением с животными, и лицензионных требований.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Расследование находится на контроле ведомства. Кроме того, виновные были привлечены к административной ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что треш-блогеру может грозить до пяти лет лишения свободы за жестокое убийство голубя в центре Санкт-Петербурга. Зверства были засняты на видео, а ролик выложен в интернет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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