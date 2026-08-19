Больше 100 жертв: мертвых попугаев нашли в морозилке московского антикафе

Это заведение привлекло внимание природоохранной прокуратуры.
Фото: © РИА Новости/Анна Раткогло
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Больше 100 тел попугаев нашли в морозилке московского антикафе
В одном из московских антикафе нашли больше сотни мертвых попугаев. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры на своем канале в мессенджере МАКС.
«В морозильной камере в антикафе были обнаружены более 100 мертвых птиц, в ходе исследования которых выявлены травмы, несовместимые с жизнью», — проинформировали в ведомстве.
Там также уточнили, что Межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку заведения после того, как к ним поступило советующее обращение. Во время работы надзорного органа выяснилось, что в кафе находилось больше двух сотен птиц. Но содержались они с множеством нарушений российского ветеринарного законодательства, правовых норм, связанных с ответственным обращением с животными, и лицензионных требований.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Расследование находится на контроле ведомства. Кроме того, виновные были привлечены к административной ответственности.
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