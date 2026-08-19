«Это не игрушки»: Путин призвал чиновников серьезно отнестись к кадровой программе

Путин призвал чиновников серьезно отнестись к кадровой программе

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал серьезно отнестись к программе «Кадры для экономики будущего». Она предназначена для должностных лиц, которые отвечают за кадровое обеспечение регионов и отраслей, а также за их адаптацию к технологическим изменениям.

Путин обратил внимание на результаты программы. Первый модуль завершил 51 слушатель — 43% от общего числа участников. Второй модуль прошли 73 человека, или 62%.

«Уважаемые коллеги, ну это не игрушки, поверьте, честное слово! В этом есть смысл», — заявил Путин.

По словам главы государства, участникам важно не просто присутствовать на занятиях, а узнавать о современных технологиях и использовать новые знания в работе. Те, кто действительно посещал программу, уже смогли оценить ее пользу, отметил президент.

Путин поручил Администрации президента изучить ситуацию и при необходимости принять меры в отношении тех, кто игнорирует занятия или лишь формально участвует в программе.

«Если человек не ходит, неинтересно ему, ну он никуда, значит, и не стремится, амбиций нет, хороших амбиций», — сказал глава государства.

Программа предназначена для должностных лиц, которые отвечают за кадры в регионах и различных отраслях, а также за подготовку к технологическим изменениям. Ее запуск обсуждался на заседании Госсовета в декабре прошлого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент отметил вклад парламентариев в принятие важных для страны законов. По его словам, депутаты Госдумы оправдали высокий статус народных представителей.

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