Россельхознадзор и прокуратура проверят производителя вакцины «Мультикан-8»

Россельхознадзор пока не получал официальных жалоб на вакцину «Мультикан 8». Об этом нам рассказали в ведомстве.

Там отметили, что при нежелательной реакции на препарат у домашних животных нужно оставить сообщение на их сайте.

Тем временем Россельхознадзор все-таки обратился в прокуратуру для совместной проверки предприятия, которое производит вакцину. Целую партию уже изъяли из оборота.

Препарат «Мультикан-8» должен защищать, собак, например, от чумы и бешенства. Но сейчас владельцы животных сообщают о гибели питомцев после прививки. «Известия» пишут, что случаи зарегистрированы как минимум в восьми регионах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Мультикан-8» — комплексная вакцина для собак: для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, бешенства. Производится с 1996 года компанией «Ветбиохим». В июне она опубликовала исследование, подтверждающее безопасность препарата для разных пород. В работе учитывались индивидуальные особенности животных.

По мнению ветеринаров, летальные исходы после вакцинации — скорее трагическое исключение, чем системная проблема.

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