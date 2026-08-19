Выживших нет: в Кении разбился туристический вертолет

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 37 0

Воздушное судно рухнуло в труднодоступном горном районе.

В Кении разбился туристический вертолет — выживших нет

Фото: © Getty Images/SOPA Images / Contributor

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В Кении разбился туристический вертолет

Туристический вертолет потерпел крушение в кенийском округе Самбуру, все находившиеся на борту погибли. Об этом сообщил представитель Управления гражданской авиации Кении со ссылкой на источник в агентстве France-Presse.

По предварительным данным полиции, на борту воздушного судна находились семь туристов. Однако официальный представитель авиационного ведомства отказался уточнять точное количество людей и их гражданство, которое пока остается неизвестным.

Катастрофа произошла в районе горы Ололокве, примерно в 350 километрах от столицы страны Найроби. Вертолет направлялся к реке Эвасо-Ньиро, протекающей через национальный заповедник Самбуру. Очевидцы сообщили, что машина стремительно снижалась в глубокую горную долину, после чего ударилась о землю и загорелась. Из-за сложного рельефа и продолжающегося пожара спасательные работы на месте затруднены.

Причины крушения устанавливаются. Это уже не первая авиакатастрофа в Кении в этом году: 1 марта в результате падения вертолета на западе страны погибли шесть человек, включая депутата парламента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае при невыясненных обстоятельствах скончались четверо моряков из Владивостока. По словам супруги одного из погибших, ее муж 23 июля прибыл в Китай для перегона судна компании «Островной краб» обратно во Владивосток. Последний раз женщина связывалась с супругом в конце июля, когда он сообщил, что экипаж ожидает разрешения на выход в море. Однако 2 августа ей сообщили о его гибели.

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