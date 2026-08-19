Путин поручил дать россиянам возможность оценивать соцучреждения со смартфона

Президент России Владимир Путин поручил регионам в ближайшее время запустить электронную оценку социальных учреждений, чтобы жители могли оставлять отзывы и оценки с мобильных устройств.

«Начиная с текущего года, через портал Госуслуг можно оценить, насколько хорошо работает та или иная образовательная, медицинская, спортивная и культурная организация, то есть дать обратную связь их руководителям и органам власти на местах. Пока такой сервис действует в 30 регионах», — высказался российский лидер.

Президент призвал все субъекты Федерации не затягивать с запуском сервиса. При этом электронную оценку необходимо связать с региональными цифровыми платформами, чтобы воспользоваться ею можно было в том числе прямо со смартфона.

Отдельно глава государства попросил Общероссийский народный фронт следить за изменением качества услуг и уровнем удовлетворенности населения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 2027 года россияне начнут получать квитанции за ЖКУ через «Госуслуги». Нововведение коснется собственников квартир с подтвержденной учетной записью на портале.

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