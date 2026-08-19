Путин поручил дать россиянам возможность оценивать соцучреждения со смартфона

Через цифровые сервисы жители смогут рассказать о качестве работы школ, больниц и спорткомплексов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин поручил регионам в ближайшее время запустить электронную оценку социальных учреждений, чтобы жители могли оставлять отзывы и оценки с мобильных устройств.
«Начиная с текущего года, через портал Госуслуг можно оценить, насколько хорошо работает та или иная образовательная, медицинская, спортивная и культурная организация, то есть дать обратную связь их руководителям и органам власти на местах. Пока такой сервис действует в 30 регионах», — высказался российский лидер.
Президент призвал все субъекты Федерации не затягивать с запуском сервиса. При этом электронную оценку необходимо связать с региональными цифровыми платформами, чтобы воспользоваться ею можно было в том числе прямо со смартфона.
Отдельно глава государства попросил Общероссийский народный фронт следить за изменением качества услуг и уровнем удовлетворенности населения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 2027 года россияне начнут получать квитанции за ЖКУ через «Госуслуги». Нововведение коснется собственников квартир с подтвержденной учетной записью на портале.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
69%
Нашли ошибку?