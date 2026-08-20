«Прощай, Вагон»: Горшенев выразил соболезнования близким Дмитрия Оганяна

|
Алена Куликова
Алена Куликова 51 0

Он также дал высокую оценку музыкальным способностям бывшего коллеги.

Горшенев выразил соболезнования близким Дмитрия Оганяна

Фото: Сысоев Григорий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Основатель группы «Кукрыниксы» Горшенев выразил соболезнования семье Оганяна

Основатель и лидер группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев выразил соболезнования семье бывшего бас-гитариста коллектива Дмитрия Оганяна. Соответствующее обращение он опубликовал на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Не стало Дмитрия Оганяна, бас-гитариста и бэк-вокалиста группы „Кукрыниксы“, человека, прошедшего рядом с нами долгий творческий путь!» — написал Горшенев.

Лидер группы «Кукрыниксы» назвал Оганяна талантливым музыкантом и отметил, что мужчина был жизнерадостным и веселым человеком. 

«Мы глубоко скорбим и соболезнуем всем близким! Прощай, Вагон…», — заключил Горшенев.

На странице в социальных сетях он также предоставил информацию для всех желающих оказать поддержку семье Дмитрия.

Ранее брат музыканта Тигран Оганян в беседе с 5-tv.ru сообщил, что у Дмитрия осталось трое детей. Он также отметил, что у погибшего не было суицидальных мыслей.

Оганян был известен под прозвищем Вагон. Он играл в составе «Кукрыниксов» более 20 лет, участвовал в записи главных альбомов коллектива, выступал как бас-гитарист и бэк-вокалист, а также писал музыку. Группа «Кукрыниксы» была основана в Санкт-Петербурге Алексеем Горшеневым — младшим братом лидера «Короля и Шута» Михаила Горшенева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
83.36
-1.77 96.73
-1.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:14
Появились кадры ДТП на Невском проспекте, где машина сбила пешеходов
20:51
Радио «Судного дня» передало третье сообщение за сутки
20:27
«Прощай, Вагон»: Горшенев выразил соболезнования близким Дмитрия Оганяна
20:19
МВД объявило в розыск журналиста, желавшего помочь «убивать больше русских»
20:00
Ходьбы недостаточно: как поддерживать физическую форму после 50 лет
19:50
Собянин: 12 высокотехнологичных производств ввели в Москве за полгода

Сейчас читают

Сломана челюсть: овчарка напала на звезду «Уральских пельменей» и ее терьера
Внучка Валерия Золотухина объяснила, почему готова сменить фамилию
Чтобы слышать, а не уставать: как выбрать наушники для школьника
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео