«Прощай, Вагон»: Горшенев выразил соболезнования близким Дмитрия Оганяна

Основатель группы «Кукрыниксы» Горшенев выразил соболезнования семье Оганяна

Основатель и лидер группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев выразил соболезнования семье бывшего бас-гитариста коллектива Дмитрия Оганяна. Соответствующее обращение он опубликовал на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Не стало Дмитрия Оганяна, бас-гитариста и бэк-вокалиста группы „Кукрыниксы“, человека, прошедшего рядом с нами долгий творческий путь!» — написал Горшенев.

Лидер группы «Кукрыниксы» назвал Оганяна талантливым музыкантом и отметил, что мужчина был жизнерадостным и веселым человеком.

«Мы глубоко скорбим и соболезнуем всем близким! Прощай, Вагон…», — заключил Горшенев.

На странице в социальных сетях он также предоставил информацию для всех желающих оказать поддержку семье Дмитрия.

Ранее брат музыканта Тигран Оганян в беседе с 5-tv.ru сообщил, что у Дмитрия осталось трое детей. Он также отметил, что у погибшего не было суицидальных мыслей.

Оганян был известен под прозвищем Вагон. Он играл в составе «Кукрыниксов» более 20 лет, участвовал в записи главных альбомов коллектива, выступал как бас-гитарист и бэк-вокалист, а также писал музыку. Группа «Кукрыниксы» была основана в Санкт-Петербурге Алексеем Горшеневым — младшим братом лидера «Короля и Шута» Михаила Горшенева.

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