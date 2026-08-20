МВД объявило в розыск журналиста, желавшего помочь «убивать больше русских»

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 39 0

В карточке уточняется, что причиной стала уголовная статья.

Что стало с журналистом, задавшим вопрос об убийстве русских

Фото: 5-tv.ru

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Журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса объявили в розыск по уголовной статье. Об этом стало известно 5-tv.ru из базы МВД РФ.

В соответствующей карточке указано: «Основание для розыска: разыскивается по статье УК». О какой именно статье идет речь, пока неизвестно.

Ранее Мартенс оказался в центре внимания после пресс-конференции главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. Тогда журналист спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

На слова корреспондента обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее данным, дед Мартенса был высокопоставленным офицером нацистской Германии и служил в штабе Верховного командования вермахта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на скандальное заявление. По мнению министра, немецкий журналист должен быть уволен из СМИ. Лавров подчеркнул, что такой человек не должен занимать должности в медийных структурах или правительственном аппарате.

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