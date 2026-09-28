Человек для них — добыча: гибриды белого и бурого медведей появились на Кунашире

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 48 0

Биолог рассказал, чем такие особи опасны для человека.

Гибриды белого и бурого медведей на Кунашире

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Биолог Сафонов: гибриды белого и бурого медведей появились на Кунашире

На острове Кунашир, входящем в Сахалинскую область, зафиксировали медведей, сочетающих признаки белого и бурого видов. Об этом сообщает aif.ru биолог Дмитрий Сафонов.

В 2026 году на Кунашире впервые заметили подобных гибридов. На территории заказника «Курильский» среди бурых медведей обнаружили животных с промежуточными характеристиками — в частности, с серебристым окрасом шерсти.

Согласно одной из гипотез, белые медведи добрались до острова, двигаясь по льду, и дали потомство с местными бурыми сородичами. В числе причин специалисты называют климатические сдвиги: из-за таяния льдов белые медведи вынуждены уходить южнее, тогда как бурые, напротив, осваивают северные территории.

Гибрид объединяет свойства обоих родителей. От белого медведя он получает хищнические наклонности — воспринимает человека как потенциальную добычу, а не как существо, которого следует сторониться. От бурого — агрессивность и умение адаптироваться к разнообразным условиям.

В итоге формируется крупный плотоядный, чье поведение предугадать сложнее, чем у обычного бурого медведя.

Сафонов напомнил: в Канаде таких животных именуют «пизли» — от английских слов polar (Полярный. — Прим. ред.) и grizzly (Гризли. — Прим.ред.). Для русского языка эксперт предложил два варианта.

«Наиболее удачный — „бело-бурый медведь“. <…> „Полярный гризли“ — тоже допустимый вариант», — заключил биолог.

Ранее 5-tv.ru писал о численнности медведей в Подмосковье — около 80 особей могут находиться в лесах у столицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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