Чуть не забрал морской дьявол: Коренев дважды едва не погиб на съемках «Человека-амфибии»

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 276 0

Актера спасали в последний момент.

Коренев дважды едва не погиб на съемках Человека-амфибии

Фото: Кадр из к/ф « Человек-амфибия», реж. Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский, 1961 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владимир Коренев дважды едва не погиб на съемках «Человека-амфибии»

Съемки культового фильма «Человек-амфибия» дважды чуть не обернулись трагедией для исполнителя главной роли Владимира Коренева. Сам актер впоследствии вспоминал эти эпизоды с содроганием, сообщает 7Дней.ru.

Первый случай произошел во время сцены, где злодей Зурита заставляет прикованного цепью Ихтиандра нырять за жемчугом. Под костюм Кореневу надели свинцовый пояс, а актер, игравший матроса, не удержал в руках тяжеленную цепь.

«Цепь весила килограммов сто, я никогда бы не всплыл на поверхность. К счастью, оператор Эдик Розовский, заметив, что я тону, бросил камеру и помог выбраться», — рассказывал артист.

Камера так и осталась лежать на дне.

Второй инцидент оказался не менее опасным. Коренева приковали к якорю и опустили в воду на глубину около двадцати метров. Актер задержал дыхание, как его учили, но когда подплыл спасатель с аквалангом, аппарат не сработал.

На этот раз его выручил коллега Рэм Стукалов, который отдал Кореневу свой акваланг, а сам был вынужден экстренно всплывать на поверхность, рискуя заработать кессонную болезнь.

В сложных подводных эпизодах Коренева подстраховывал дублер — чемпион Ленинграда по подводному спорту Анатолий Иванов.

Так, рискуя здоровьем и жизнью, съемочная группа создала один из самых узнаваемых фильмов советского кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Ирина Андреева, ставшая известной благодаря роли Ксюши Шаталиной в сериале «Моя прекрасная няня», вышла замуж. Свадебная церемония прошла на итальянском озере Комо, а предложение руки и сердца ей сделали на Французской Ривьере — в отеле Grand-Hotel du Cap-Ferrat.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
85.16
0.15 98.73
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:31
Желающих почти не было: участки у поместья Пугачевой продали
18:20
Вокруг ходят 30 медведей: какая обстановка на Алтае после смертельного нападения зверя на туристку
18:00
Не планшет и не телефон: как выбрать электронную книгу для школьника
17:59
В Хабаровском крае нашли тайник с 312 килограммами красной икры
17:55
Собираете ребенка в школу? Кто может получить выплату к 1 сентября
17:51
Незнайку и Мумми-тролля знают все, а ее саму — никто: жизнь в тени и тихая смерть Нины Шориной

Сейчас читают

После остановки АЭС Румынии понадобился российский газ
Россиян лишили горящих туров в Турцию
«Мы до него слишком жадные»: почему Федункив не показывает сына
Забывают о главном: какую ошибку допускают верующие на Яблочный Спас

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео