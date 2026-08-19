Звезда сериала «Моя прекрасная няня» вышла замуж в Италии

Звезда «Моей прекрасной няни» Ирина Андреева вышла замуж в Италии

Актриса Ирина Андреева, знакомая миллионам зрителей по роли Ксюши Шаталиной в сериале «Моя прекрасная няня», сыграла свадьбу. Торжество состоялось на озере Комо в Италии, а предложение руки и сердца актрисе сделали в отеле Grand-Hotel du Cap-Ferrat на Лазурном берегу Франции.

Сейчас Ирине 32 года. О своем избраннике актриса предпочитает не распространяться — имя супруга она пока держит в секрете. На опубликованных снимках Андреева позирует в подвенечном наряде, а ее жених — в классическом черном костюме.

После завершения съемок в популярном ситкоме в 2009 году актриса не стала продолжать карьеру в кино. Она переехала в Лондон, где окончила престижный King’s College по специальности «Международная политика». В разное время Ирина жила в Великобритании, США и Швейцарии. Ранее она встречалась с британским игроком в регби, однако затем ее избранником стал швейцарец, за которым она последовала в Женеву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Прохор Шаляпин раскрыл некоторые детали о своей новой избраннице, охарактеризовав ее как состоятельную вдову. Артист в шутливой форме заметил, что женщина пережила четырех мужей, все они умерли естественной смертью, и она не имеет к этому отношения.

По словам Шаляпина, его новой знакомой чуть меньше 70 лет, их встреча произошла во время прохождения косметологических процедур, где они проходили омоложение. Исполнитель отметил, что женщина выглядит хорошо, однако недавно перенесла операцию по замене сустава после неудачного падения.

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