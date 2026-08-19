«Мне деньги реально нужны»: внук Буйнова пожаловался на скромную жизнь

Внук Буйнова пожаловался на кредиты и скромную жизнь

Внук Александра Буйнова, недавно ставший участником популярного реалити-шоу, признался, что его жизнь кардинально отличается от образа типичного звездного отпрыска. В интервью Лауре Джугелии он заявил, что никогда не купался в роскоши и не транжирил деньги.

По его словам, дедушка иногда помогает ему финансово, но речь идет о довольно скромных суммах — 10–50 тысяч рублей. Все остальное 20-летний Александр добывает самостоятельно.

В частности, он взял кредит на обучение дизайну одежды, а также еще один заем — на закупки для собственного бизнеса, стартовый капитал для которого ему выделил дед — 50 тысяч рублей.

«У многих ребят здесь вузы оплачивают родители. Я, например, учебу сам оплачиваю. У меня кредит на учебу. Бизнес я сам открыл. Мне деньги реально нужны. Я верю, что деньги нужны всем, но никто не находится в такой же **** (трудной ситуации. — Прим. ред.), как я», — поделился внук певца.

Александр рассказал, что в юности собирался стать военным, но в итоге круто изменил планы и теперь осваивает творческую профессию. На шоу он пришел не ради славы, а скорее за деньгами и новыми впечатлениями.

«Про меня потом писали: секс-символ, мажор. Я такой думаю: „Стоп, а где моя яхта? Где мой ‚Гелик‘? Почему я не катаюсь без прав?“ Нет, ребята, с мажором вы ошиблись», — заявил он.

У Александра Буйнова одна дочь и трое внуков: Александр и двойняшки Дарья и Софья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь блогера Виктории Бони Анджелина, достигшая 14-летнего возраста, выступила против планов матери родить второго ребенка. Поводом для обсуждения этой темы послужило заявление самой девочки о намерении начать самостоятельную жизнь еще до окончания школы и снимать квартиру с подругой. В ответ на планы дочери Виктория заявила, что в таком случае родит ей брата или сестру, чтобы не оставаться в одиночестве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.