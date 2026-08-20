Юрия Музыченко из The Hatters внесли в список угроз нацбезопасности Украины

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 16 0

Киев обвинил музыканта в пропагандистской деятельности и выступлениях в ДНР.

Юрия Музыченко внесли в список угроз Украины

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Лидера группы The Hatters Юрия Музыченко внесли в украинский перечень лиц, которые, по версии властей страны, представляют угрозу национальной безопасности. Об этом говорится на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Поводом для включения музыканта в список украинская сторона назвала участие в информационно-пропагандистской деятельности. В документах также упоминаются выступления Музыченко в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, украинские власти заявили, что в 2026 году артист публично получил паспорт ДНР.

Всего в списке сейчас находятся 261 представитель культуры и общественной сферы. Помимо Музыченко, в него включены актер Сергей Безруков, режиссер Федор Бондарчук, певица и телеведущая Анна Семенович, политолог Александр Дугин и другие известные фигуры.

В начале 2026 года в список попала певица Любовь Успенская. Тогда украинская сторона ссылалась на ее поддержку России и выступления в ДНР, ЛНР и Крыму.

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