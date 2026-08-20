Присяжные признали виновными фигурантов дела о гибели футболиста Ерошевича

Адвокат Скоблина: фигуранты дела о гибели Арсения Ерошевича признаны виновными

Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу о драке в подмосковном Щелково, в результате которой скончался 20-летний футболист Арсений Ерошевич. Совещание продлилось несколько часов. О его результатах 5-tv.ru рассказала адвокат Оксана Скоблина, защищающая интересы одного из подсудимых Зикрулло Кадирова.

«Присяжные признали всех фигурантов виновными, при этом двух из четырех — заслуживающими снисхождения», — сообщила Скоблина.

Формулировка «заслуживает снисхождения» означает, что обвиняемый не может быть приговорен к пожизненному сроку лишения свободы.

На скамье подсудимых оказались четверо граждан иностранных государств. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, хулиганстве, совершенном группой по предварительному сговору, и нанесении побоев. Степень ответственности каждого определена его ролью в произошедшем.

По версии следствия, конфликт вспыхнул 17 августа 2025 года в одном из баров в Щелково. Поводом послужила попытка Ерошевича и его приятеля защитить знакомых девушек от чрезмерного внимания двоих из обвиняемых. Спор перерос в потасовку, к которой на улице присоединились еще трое мужчин. В результате драки футболист получил множественные травмы, был доставлен в больницу, где впоследствии умер.

Четверо участников нападения были задержаны, а пятый, который, по данным следователей, являлся одним из инициаторов конфликта, сумел скрыться. Его объявили в международный розыск, а материалы в отношении него выделили в отдельное производство.

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