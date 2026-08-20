Во Франции нашли обгоревшее тело известного блогера Сони Беллиной

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Звезда TikTok ушла на свидание и вскоре перестала выходить на связь.

Во Франции нашли обгоревшее тело блогера Сони Беллиной

Фото: www.globallookpress.com/Wu Huiwo

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Le Figaro: блогер Соня Беллина, предположительно, найдена мертвой во Франции

В винограднике в Сен-Жиле, расположенном на юге Франции, работник фермы обнаружил обгоревшие останки девушки. По данным журналистов газеты Le Figaro, они могут принадлежать популярному TikTok-блогеру Соне Беллиной. Прокуратура уже начала расследование по статье о предумышленном убийстве. На месте обнаружения тела работают криминалисты, эксперты собрали биологические образцы для идентификации личности.

Об исчезновении 22-летней Беллиной стало известно 10 августа. Как рассказала ее сестра Мия, Соня ушла на встречу с мужчиной, но домой так и не вернулась. Предполагаемый кавалер не был незнакомцем, девушка уже общалась с ним ранее.

Соня Беллина известна в первую очередь своими короткими роликами и стримами в TikTok — на ее аккаунт подписаны 262,6 тысячи человек. Полиция продолжает расследование.

Кадр из аккаунта Сони Беллиной. Фото: tiktok.com/@sonia.bellina

Ранее, писал 5-tv.ru, возлюбленный популярного российского блогера Валерии «Лерчек» Чекалиной Луис Сквиччиарини отреагировал на фейковые новости о ее смерти. Он написал, что был шокирован манипуляциями для привлечения внимания. Хореограф призвал подписчиков жаловаться на аккаунты, распространяющие ложную информацию.

В начале 2026 года Лерчек родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. Она прошла курс химиотерапии и остается под наблюдением врачей. Сама блогер признавалась, что не знает, сколько ей осталось жить.

Кроме того, Лерчек продолжает бороться за отмену приговора — пять лет лишения свободы условно, штраф 763,5 миллиона рублей и ограничения на деятельность в интернете — в рамках уголовного дела о финансовых махинациях. Настойчивость гособвинения может привести к замене условного срока на реальный.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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