Тело зацепера обнаружили на крыше «Сапсана» в Петербурге

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 39 0

Состав остановили на станции Обухово, из-за инцидента нарушилось движение поездов.

На крыге Сапсана в Петербурге погиб зацепер — последствия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ОЖД: смерть зацепера на крыше «Сапсана» привела к задержке поездов в Петербурге

Тело зацепера нашли на крыше вагона поезда № 785 «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом в мессенджере МАКС сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Уточнется, что состав остановили на станции Обухово. Из-за происшествия изменился график движения. Задержался не только сам «Сапсан», но и пригородный поезд № 7314 Санкт-Петербург — Тосно. По данным пресс-службы, время ожидания превысило один час. На месте обнаружения погибшего работают правоохранители.

Представители Октябрьской железной дороги принесли извинения пассажирам и заверили, что делают все возможное для восстановления графика. 

Зацепингом в основном занимаются подростки, нередко ради острых ощущений или эффектного видео для соцсетей. Это крайне опасное развлечение — прежде пресс-служба Московской железной дороги сообщала, что с января по июнь на рельсах погибли 19 человек. Экстремалы ездят снаружи поездов, трамваев и другого рельсового транспорта — на крышах, между вагонами, на подножках, переходных площадках и так далее. Помимо рисков для жизни и здоровья, зацепинг может повлечь за собой административную и в ряде случаев уголовную ответственность согласно законодательству РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в нескольких районах Москвы произошло нарушение электроснабжения — погас свет, возникли перебои в работе транспорта. По данным сотрудников Комплекса городского хозяйства столицы, сбой случился во время технологического переключения источников питания. На некоторое время задержались поезда на Калужско-Рижской линии метро и трамваи. Вскоре  подача электричества была восстановлена, городские системы вернулись в штатный режим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
85.13
-0.03 98.55
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:49
Юрия Музыченко из The Hatters внесли в список угроз нацбезопасности Украины
0:35
Во Франции нашли обгоревшее тело известного блогера Сони Беллиной
0:12
Тело зацепера обнаружили на крыше «Сапсана» в Петербурге
23:50
«Мне деньги реально нужны»: внук Буйнова пожаловался на скромную жизнь
23:34
«Я жива»: Селин Дион сделала признание о болезни перед возвращением на сцену
23:15
Еще четыре российских фигуриста получили допуск к международным турнирам

Сейчас читают

После остановки АЭС Румынии понадобился российский газ
Россиян лишили горящих туров в Турцию
Усталость и «песок» в глазах: как защитить зрение после 30 лет
Забывают о главном: какую ошибку допускают верующие на Яблочный Спас

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео