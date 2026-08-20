P. Diddy могут обвинить в убийстве Тупака Шакура

Американскому рэперу и продюсеру Шону Комбсу, известному как P. Diddy, могут предъявить обвинения в связи с убийством исполнителя Тупака Шакура. Об этом сообщила британская газета Telegraph.

Как отметило издание, многое может зависеть от решения суда по делу Дуэйна Кэффи Ди Дэвиса. Его обвиняют в организации нападения на Тупака. Если Дэвиса признают виновным, следствие может получить дополнительные основания проверить его слова о возможной роли Комбса.

Дэвис ранее говорил, что убийство Тупака было заказано P. Diddy. Эти слова содержатся в записи, которую полиция тайно сделала в 2008 году.

В 2025 году USA Today со ссылкой на отчет Управления по борьбе с наркотиками США сообщала, что Дэвис называл Комбса заказчиком убийства Тупака и основателя Death Row Records Шуга Найта. За убийство двух мужчин была обещана награда в размере одного миллиона долларов.

Тупак Шакур получил огнестрельные ранения 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. Он ехал в автомобиле вместе с Шугом Найтом, когда рядом остановился белый Cadillac. Из машины открыли огонь. Рэпер скончался через несколько дней. Ему было 25 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американского рэпера Шона Комбса перевели в одиночную камеру после драки с другим заключенным. Конфликт произошел после оскорбления в адрес музыканта. Комбс вступил в потасовку, однако сотрудники учреждения быстро разняли мужчин.

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