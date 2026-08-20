«Руки дрожат»: освобожденные из плена бойцы поговорили с семьями

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Самолет с военнослужащими приземлился в Подмосковье.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Освобожденные из украинского плена бойцы поговорили с семьями

Кадры, которые с нетерпением ждала вся страна: на родину вернулись 103 российских военнослужащих. Столько же человек передали украинской стороне.

Москва и Киев провели обмен пленными. Впервые за долгое время у наших бойцов появилась возможность поговорить с родными и близкими.

 - Доча, скоро буду дома.

- Скоро? У меня руки дрожат.

- У меня тоже.

- Мы тебя очень любим, я не могу, у меня самой руки трясутся.

 "Очень важно сегодня, что, наверное, за долгое время впервые у нас идет обмен 31 раненого человека. Действительно, они в разном состоянии", - рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Посредником при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Теперь наших бойцов ждет лечение и реабилитация.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что освобожденные военнослужащие сначала прибыли на территорию Белоруссии. Там с ними встретилась российский омбудсмен. Она заявила, что Москва регулярно передает Киеву списки граждан, ожидающих возвращения, и готова к новым обменам, однако Украина не всегда соглашается на предложенные варианты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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