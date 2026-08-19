Россия вернула 103 военных из украинского плена

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран Срочная новость 38 0

Российские бойцы сейчас находятся в Белоруссии.

Россия вернула пленных сколько человек

Фото: © РИА Новости/Константин Придыбайло

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Россия вернула 103 военных из украинского плена, взамен переданы 103 пленных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Сейчас бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии. С ними встретилась и работает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Посреднические усилия в возвращении пленных в Россию оказали представители ОАЭ.

Ранее Яна Лантратова заявила о системной и последовательной работе Москвы по обменному процессу с Украиной. По ее словам, российская сторона регулярно передает Киеву списки граждан, ожидающих возвращения, и готова к новым обменам, однако Украина не всегда соглашается на предложенные варианты.

Омбудсмен отметила, что только за последний месяц было предложено три разных списка, включая солдат и осужденных, но украинская сторона зачастую отказывается забирать своих граждан.

Один из предущих обменов пленными между Россией и Украиной прошел в конце июня. Тогда на родину вернулись 160 бойцов ВС РФ. Взамен на Украину отправлись 160 боевиков ВСУ.

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